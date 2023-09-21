Водитель BMW врезался в ограждение и дерево на улице Максима Горького в Ижевске

В ДТП пострадала 20-летняя девушка. Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

20 сентября в 21:30 на улице Максима Горького в Ижевске произошло ДТП. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Инцидент произошел напротив дома №74. 32-летний водитель SUBARU FORESTER, выезжая с парковки, не уступил дорогу BMW, водитель которого ехал по дороге. В результате водитель BMW врезался в металлическое ограждение и дерево. 20-летняя девушка, которая находилась в пострадавшей легковушке, получила травмы.

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