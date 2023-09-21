Живущие в Удмуртии блокадники получат выплату в размере 50 тысяч рублей

Указ президента России вступил в силу 19 сентября 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В декабре 2023 года и январе 2024 года блокадники и защитники Ленинграда получат единовременные выплаты в размере 50 тысяч рублей. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Выплаты приурочены к 80-летию снятия фашистской блокады. Их получат те граждане, которые имеют или медаль «За оборону Ленинграда», или знак «Житель блокадного Ленинграда».

Правительству России поручили обеспечить расходы и своевременные выплаты. Отметим, что на данный момент в Удмуртии насчитывается 28 жителей блокадного Ленинграда.

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