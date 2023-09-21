В России упростили схему выдачи удостоверений ветерана боевых действий

Для получения удостоверения ветерана боевых действий теперь не нужно писать заявление Фото: Мария Бакланова

Порядок получения удостоверения ветерана боевых действий упростили в России. Как сообщает RT, соответствующее постановление подписал председатель правительства страны Михаил Мишустин.

Теперь участники СВО смогут получить документ без подачи заявления в министерства по месту жительства, т.к. у ведомств уже будут документы, которые подтверждают статус военнослужащих.

«Это позволит бойцам и их родным получать льготы и помощь более оперативно», – отметил Михаил Мишустин.

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