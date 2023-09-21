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НовостиОбщество21 сентября 2023 9:34

В России упростили схему выдачи удостоверений ветерана боевых действий

Бойцы СВО из Удмуртии смогут получить удостоверение без написания заявления
Виола Романова
Для получения удостоверения ветерана боевых действий теперь не нужно писать заявление

Для получения удостоверения ветерана боевых действий теперь не нужно писать заявление

Фото: Мария Бакланова

Порядок получения удостоверения ветерана боевых действий упростили в России. Как сообщает RT, соответствующее постановление подписал председатель правительства страны Михаил Мишустин.

Теперь участники СВО смогут получить документ без подачи заявления в министерства по месту жительства, т.к. у ведомств уже будут документы, которые подтверждают статус военнослужащих.

«Это позволит бойцам и их родным получать льготы и помощь более оперативно», – отметил Михаил Мишустин.

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