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НовостиОбщество21 сентября 2023 10:12

Новый дрон-камикадзе разработали в Ижевске

Первая партия ижевских БПЛА скоро отправится в зону СВО
Виола Романова
Дальность беспилотника превышает 200 км. Фото: скриншот из материала «Вести» на канале «Россия 1»

Дальность беспилотника превышает 200 км. Фото: скриншот из материала «Вести» на канале «Россия 1»

Работники ижевской компании Zala Aero разработали новый дрон-камикадзе «Италмас». Об этом сообщает RT.

По словам главного конструктора предприятия Александра Захарова, дальность беспилотника превышает 200 км. БПЛА работает на двигателе внутреннего сгорания, а топливо для него нужно заливать в крылья.

Сейчас дроны уже практически готовы для использования военнослужащими. В ближайшее время 80 «Италмасов» отправятся в зону СВО.

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