Новый дрон-камикадзе разработали в Ижевске

Дальность беспилотника превышает 200 км. Фото: скриншот из материала «Вести» на канале «Россия 1»
Работники ижевской компании Zala Aero разработали новый дрон-камикадзе «Италмас». Об этом сообщает RT.
По словам главного конструктора предприятия Александра Захарова, дальность беспилотника превышает 200 км. БПЛА работает на двигателе внутреннего сгорания, а топливо для него нужно заливать в крылья.
Сейчас дроны уже практически готовы для использования военнослужащими. В ближайшее время 80 «Италмасов» отправятся в зону СВО.
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