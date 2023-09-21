49 преступлений в сфере ЖКХ произошло в Удмуртии в 2023 году

На данный момент в суд направлено 9 уголовных дел
Фото: Мария Бакланова
В период с января по август 2023 года полиция Удмуртии выявила в сфере ЖКХ 49 преступлений, 44 из них – связаны с коррупцией. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
На данный момент в суд направлено 9 уголовных дел. Обвиняемые в преступлениях суммарно возместили ущерб на сумму, превышающую 2,5 млн рублей.
«Вопрос противодействия преступлениям в сфере ЖКХ продолжает оставаться на особом контроле прокуратуры республики», – заверили в ведомстве.
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