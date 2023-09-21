Запинал ногами до смерти: мужчину из Селтинского района осудили за убийство приятеля

Обвиняемый проведет в колонии 6 лет 6 месяцев
Фото: Амир Закиров
В Селтинском районе за убийство приятеля на скамье подсудимых оказался 39-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
Инцидент произошел в декабре 2022 года. Мужчина поссорился со своим приятелем и, разозлившись, сначала повалил его на пол, а затем начал бить по животу. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.
Суд признал мужчину виновным по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и приговорил к 6,6 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
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