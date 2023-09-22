Погода на день: 22 сентября в Ижевске переменная облачность и +22 °С

В Ижевске переменная облачность
Фото: Амир Закиров
Доброе утро, Ижевск. Сегодня пятница, 22 сентября. В столице Удмуртии в течение дня ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
Днем столбик термометра поднимется до +22 °С. Ветер северо-западный 3 м/с. Ночью до +12 °С, переменная облачность.
По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление днем составит 756 мм ртутного столба, магнитное поле спокойное.
Хорошего вам дня!
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