Погода на день: 22 сентября в Ижевске переменная облачность и +22 °С

В Ижевске переменная облачность Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск. Сегодня пятница, 22 сентября. В столице Удмуртии в течение дня ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Днем столбик термометра поднимется до +22 °С. Ветер северо-западный 3 м/с. Ночью до +12 °С, переменная облачность.

По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление днем составит 756 мм ртутного столба, магнитное поле спокойное.

Хорошего вам дня!

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

10 фото с открытия аллеи спортивной славы в столице Удмуртии

Умер заслуженный работник здравоохранения Удмуртии Владимир Напольских

Законно ли это: в пунктах проката Ижевска просят оставлять в залог паспорт