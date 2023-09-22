Поисковики Удмуртии смогли вывести из леса потерявшегося грибника

Мужчину вывели из леса ночью. Фото: ПСО «Регион 18»

Поисковики Удмуртии вывели из леса потерявшегося грибника. Об инциденте сообщает ПСО «Регион 18».

По данным поисковиков, 65-летний житель Камбарского района еще утром отправился в лес за опятами и заблудился. О его пропаже волонтеры узнали около 21:10. Получив контакты, стало ясно, что местные жители уже пытались найти мужчину своими силами, но поиски ничем не помогли.

Прибыв на место, поисковики ПСО «Регион 18» предположили примерное местонахождение пропавшего и включили специальную сирену.

«После первой же нашей сирены измотанный грибник включает телефон и радостно рапортует, что сирена только что была отчетливо слышна. Мужчина сидел, в том квадрате, где мы и предполагали. И если бы не принятое решение ехать в ночь, живым бы пропавшего уже не нашли. Поскольку мужчина шел, ориентируясь на звуки, и прочь от железной дороги, потеряв ориентиры, у него сел мобильный телефон, а также при себе у него не было воды и медикаментов», – говорится в сообщении.

Мужчину вывели из леса уже ночью, т.к. идти долго он не мог, у него началась сильная одышка. Сейчас жизни и здоровью грибника ничего не угрожает.

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