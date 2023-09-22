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НовостиОбщество22 сентября 2023 6:08

Рампу установили в будущем скейт-парке Сарапула

Скейтбордисты Удмуртии смогут кататься в парке с видом на набережную Камы
Виола Романова
Строительство закончат до конца 2023 года. Фото: @udmurt.center

Строительство закончат до конца 2023 года. Фото: @udmurt.center

В скейт-парке, который строят недалеко от набережной Камы в Сарапуле, установили рампу. Об этом сообщает пресс-служба центра территориального развития Удмуртии.

Фото: @udmurt.center

Фото: @udmurt.center

Подрядчик приступил к благоустройству территории вокруг рампы. В то же время строители выкладывают тротуар вдоль акватории реки и подготавливают территорию для детской площадки. Кроме того, в этом районе обустроят зону «для творчества и общения». Строительство закончат до конца 2023 года.

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