Рампу установили в будущем скейт-парке Сарапула

Строительство закончат до конца 2023 года. Фото: @udmurt.center
В скейт-парке, который строят недалеко от набережной Камы в Сарапуле, установили рампу. Об этом сообщает пресс-служба центра территориального развития Удмуртии.
Фото: @udmurt.center
Подрядчик приступил к благоустройству территории вокруг рампы. В то же время строители выкладывают тротуар вдоль акватории реки и подготавливают территорию для детской площадки. Кроме того, в этом районе обустроят зону «для творчества и общения». Строительство закончат до конца 2023 года.
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