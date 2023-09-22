Российские ученые создали ИИ для идентификации опухолей мозга

Сроки постановки диагноза могут сократиться всего до трех дней Фото: Влад Комяков

Ученые химико-биологического кластера ИТМО разработали определяющую наличие опухоли в мозге систему, которая работает на основе искусственного интеллекта. Об этом сообщает RT.

Новая система работает без операции, изучая здоровье пациента, основываясь на анализе крови.

«У человека берут образец плазмы, специальный прибор выделяет РНК-молекулы, изучает их количество и последовательность. Дальше эти данные анализирует модель машинного обучения, и в результате выдает число, которое выше или ниже порога, и соответственно, характерно либо для здорового человека, либо для пациента», — объяснил руководитель проекта Пушкин.

Такой способ намного дешевле и безопаснее, чем проведение операции по извлечению фрагментов опухоли. Новая система поможет диагностировать даже наиболее тяжелые и трудно операбельные опухоли, а также ускорит постановку диагноза всего до трех дней.

Отмечается, что если неинвазивная диагностика опухолей головного мозга успешно пройдет проверку на эффективность, то эту систему начнут применять и для нахождения других опухолей, в том числе простаты, желудка, молочных желез, легкого, головы и шеи.

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