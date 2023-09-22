Гороскоп на день: 23 сентября Близнецов ждут яркие встречи, а Девы – найдут компромисс

Доверьтесь голосу сердца Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз на субботу для всех знаков зодиака.

Овен

Вы будете испытывать необычное чувство вдохновения. Ваша энергия бьет через край, и это время для творчества. Займитесь хобби или начните проект, который давно откладывали из-за независящих от вас обстоятельств.

Телец

Разбираться в финансовых вопросах не придется слишком долго. Период экономии наконец-то пройдет, и вы сумеете воплотить мечты в реальность. Этот день идеально подойдет для переезда, а также для закрытия кредитов и ипотеки.

Близнецы

Яркие встречи ждут вас. Не стесняйтесь общаться с новыми людьми. Чем больше связей у вас появляется, тем лучше. Благодаря им вы сможете соткать паутину реальности, выгодную для вас.

Рак

Вам явно необходимо хоть иногда, но заботиться о себе. Проведите этот день так, как вам бы самим того хотелось. Сделайте паузу и позаботьтесь о своем физическом и эмоциональном благополучии.

Лев

Ваше усердие и профессионализм будут отмечены начальством. Вероятно, сегодня вам поступит звонок с сообщением о повышении или приятной денежной премии.

Дева

Вам следует обратить внимание на свои отношения. Вы обнаружите, что между вами есть какие-то нерешенные конфликты или недоразумения. Прислушайтесь к своему партнеру. Вполне вероятно, его слова имеют под собой основание. Попробуйте найти компромисс, который устроит вас обоих.

Весы

Для вас наступает время путешествий и самообразования. Развивайте свои знания и исследуйте новые места. Это поможет вам расширить свой кругозор и увидеть перспективы.

Скорпион

Вам стоит обратить внимание на свое духовное развитие. Практикуйте медитацию или занятия йогой. Это поможет вам найти внутренний покой, а также стать более мягким в общении с окружающими.

Стрелец

Вам предстоит попробовать себя в активных видах деятельности. Пробежка с любимым или день, проведенный с детьми, – не важно. Сегодня вы сумеете ощутить биение жизни. Прочувствуйте его и позвольте себе влюбиться в этот мир.

Козерог

Вам стоит сосредоточиться на своих амбициях. Добиться успеха будет не просто. Ваша карьера сейчас целиком и полностью зависит от того, насколько вы готовы перечеркнуть свое прошлое. Прислушайтесь к себе. Готовы ли вы пойти на такие жертвы ради славы?

Водолей

Стоит обратить внимание на свои отношения с друзьями и близкими. Совместная прогулка или посиделки за общим столом помогут укрепить вашу связь и по-новому взглянуть на вещи, что вас окружают.

Рыбы

Стоит прислушаться к своей интуиции. Не бойтесь преград на своем пути. Любые из них можно преодолеть. Просто шагайте вперед. Творчество станет вашей опорой, языком вашей любви к этому миру.

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