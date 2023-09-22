Водитель легковушки сбил 14-летнего электросамокатчика в Ижевске

Подросток получил травмы. Фото: первый отряд УГИБДД МВД по Удмуртии

21 сентября на улице Кирова в Ижевске произошло ДТП. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

31-летний мужчина за рулем Suzuki Vitara, выезжая с основной дороги, сбил 14-летнего подростка на электросамокате. Отмечается, что самокатчик ехал по велосипедной дорожке. В результате ДТП юноша получил травмы.

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