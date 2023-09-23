Деньги взял, а работу не выполнил: руководитель ижевской строительной фирмы украл выделенные на благоустройство школьного стадиона средства

Школьный стадион так и не построили. Фото: МВД по Удмуртии

В мошенничестве на почти 2 млн рублей подозревается директор ижевской строительной фирмы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По версии следствия, осенью 2021 года мужчина заключил со школой в Глазовском районе контракт на благоустройство стадиона. Деньги на работы выделили из бюджета муниципалитета.

Руководитель фирмы подписал договор, но обязательства, указанные в нем, не выполнил. Таким образом из районного бюджета было украдено 1 млн 924 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до 10 лет колонии.

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