Погода на день: 23 сентября в Ижевске переменная облачность и +22 °С

В Ижевске переменная облачность
Фото: Мария Бакланова
Доброе утро, Ижевск. Сегодня суббота, 23 сентября. В столице Удмуртии в течение дня ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
Днем столбик термометра поднимется до +22 °С. Ветер западный 2 м/с. Ночью до +16 °С, переменная облачность.
По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление днем составит 759 мм ртутного столба, магнитное поле неустойчивое.
Хорошего вам дня!
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