Ижевск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 сентября 2023 4:35

Погода на день: 23 сентября в Ижевске переменная облачность и +22 °С

В предстоящие сутки в столице Удмуртии осадков не ожидается
Дана Солнцева
В Ижевске переменная облачность

В Ижевске переменная облачность

Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск. Сегодня суббота, 23 сентября. В столице Удмуртии в течение дня ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Днем столбик термометра поднимется до +22 °С. Ветер западный 2 м/с. Ночью до +16 °С, переменная облачность.

По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление днем составит 759 мм ртутного столба, магнитное поле неустойчивое.

Хорошего вам дня!

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пользовался интернетом и общался со свидетелями: стало известно, почему суд изменил меру пресечения бывшему мэру Ижевска Олегу Бекмеметьеву

Сергей Юрин назначен на пост министра экономики Удмуртии

Более 350 новых кадров и робот на обзвоне: как новый и.о. министра здравоохранения Удмуртии собирается решать проблемы в больницах региона