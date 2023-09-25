Каждый четвертый родитель поддерживает увлечение своего ребенка ИИ

Треть родителей намерены ограничивать время использования школьниками нейросетей
Фото: Мария Бакланова
31% родителей собирается ограничить время использования своими детьми нейросетей. Об этом сообщает RT, ссылаясь на опрос компании MAXIMUM Education.
Однако в то же время 32% опрошенных относятся к ИИ нейтрально, а 23% – даже поддерживают. Положительно настроенные к нейросетям родители уверены, что технологии помогут школьникам быстрее усваивать информацию. А вот родители скептики напротив думают, что дети разучатся самостоятельно искать данные.
Школьники объяснили, что используют нейросети для написания сочинений, докладов и перевода с иностранного языка.
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