Особый противопожарный режим вводится в Удмуртии с 1 мая

В Удмуртии с 1 мая вводится особый противопожарный режим

С 1 мая на территории Удмуртии вводится особый противопожарный режим. Постановление подписано 30 апреля. Об этом в телеграм-канале сообщил председатель Госкомитета по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин.

Во время действия режима запрещается разводить костры, сжигать мусор, сухую траву, листву и порубочные остатки, проводить любые пожароопасные работы (включая электросварку), а также готовить пищу на открытом огне вне специально оборудованных площадок.

Для контроля ситуации организовано круглосуточное патрулирование – в нем участвуют пожарные Госкомитета, сотрудники МЧС, представители местных администраций и добровольцы.

Нарушения караются штрафами. Гражданам грозит от 10 до 20 тысяч рублей, должностным лицам – от 30 до 60 тысяч, предпринимателям – от 60 до 80 тысяч, а юридическим лицам – от 400 до 800 тысяч рублей.

