Гороскоп на 3 мая: Близнецы удивят близких, а Козероги укрепят позиции

Астролог из Ижевска Хельга Кольт составила прогноз на воскресенье для всех знаков.

Овен (21 марта – 20 апреля)

День может подтолкнуть вас к желанию выйти за пределы своего района или даже города. Вероятно, утром возникнет спонтанная идея отправиться на прогулку. Вы столкнетесь с небольшим дорожным затруднением, которое потребует от вас выдержки. Попробуйте приготовить новое блюдо или посетите место, где вы давно не были – свежие впечатления станут лучшим лекарством от рутины.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Воскресенье станет идеальным временем для того, чтобы полностью расслабиться в кругу семьи. Вы захотите провести утро за приготовлением сложного завтрака и выпечкой по новому рецепту. Кто-то из домочадцев попросит вас помочь с организацией их личного пространства. В финансовом плане день будет нейтральным, если вы воздержитесь от импульсивных заказов в интернет-магазинах.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Вам будет трудно усидеть на месте из-за жажды общения и новых знаний. Вы случайно наткнетесь на объявление об интересном мастер-классе, который вам стоит посетить. Удачное время для того, чтобы систематизировать свои подписки и отписаться от лишнего.

Рак (22 июня – 22 июля)

Это воскресенье будет окрашено в тона ностальгии и желания защитить свой внутренний мир. Вы решите провести день в уединении или в компании только самых проверенных людей. Существует вероятность, что старая фотография или вещь из детства натолкнет вас на важные размышления о будущем. В личной жизни, наступит период мягкого взаимопонимания, если вы доверите свои страхи партнеру.

Лев (23 июля – 23 августа)

Вы выступите инициатором спонтанного пикника или похода в кафе с оригинальной программой. Возникнет ситуация, требующая от вас проявления щедрости и благородства. Ваше желание командовать парадом вызовет ворчание со стороны близких. Но ваше обаяние поможет сегодня открыть двери, которые раньше казались закрытыми.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Вы обнаружите ошибку в своих расчетах, которую легко исправите до того, как она станет проблемой. Звезды указывают на благоприятный момент для того, чтобы заняться уходом за собой, используя проверенные и натуральные средства.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Утро начинается с желания переставить предметы декора или добавить в интерьер свежих весенних цветов. Вы получите приглашение на культурное мероприятие, которое сначала покажется вам сомнительным, но в итоге принесет массу удовольствия. Возникнет необходимость потратить время на выбор подарка для близкого человека, чье торжество уже не за горами. Главное, не стремитесь доводить все до идеала – вам попросту не хватит сил.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Этот день станет временем глубокой интроспекции и поиска ответов на внутренние вопросы. Вы захотите провести часть дня в полном уединении, разбираясь со своими чувствами или изучая сложную литературу. Звезды указывают на удачное время для того, чтобы заняться энергетическими практиками и йогой. Ваше чутье поможет избежать неприятной встречи или участия в пустом споре.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Сегодня Стрельцам захочется отвлечься от повседневности и подумать о глобальных целях. Вы получите вдохновляющее сообщение от человека, живущего в другом часовом поясе. Звезды указывают на благоприятный момент для того, чтобы заняться изучением истории своего края и посещением музея. В личной жизни наступит период оптимистичного взгляда на совместное будущее

Козерог (22 декабря – 20 января)

Воскресенье станет днем подведения итогов праздников и подготовки к трудовой недели. Вероятно, вы захотите провести ревизию в кладовой или навести идеальный порядок в документах. Звезды указывают на удачное время для того, чтобы планировать крупные покупки для дома, которые вы наметили на май. Помните, что лучший отдых для вас – это уверенность в том, что все идет по заранее намеченному графику.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолеи могут увидеть возможности там, где другие замечают лишь рутину. Существует вероятность, что вы встретите единомышленника в самом неожиданном месте – например, в очереди за кофе. Ваше дружелюбие сделает вас центром притяжения для знакомых, жаждущих новостей. Будьте открыты ко всему новому, но не спешите менять свою жизнь кардинально под влиянием сиюминутного озарения.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Вы захотите провести большую часть дня дома, занимаясь творчеством или слушая любимую музыку. Вы увидите вещий сон или испытаете сильное дежавю в ходе прогулки. Не исключено, что к вам за советом обратится человек, нуждающийся в вашем сострадании. Ваша интуиция сегодня будет работать на максимуме, помогая избегать фальши в отношениях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сезонные автобусы начали курсировать из Ижевска на СНТ

Крупное ЧП в Перми ликвидируют пожарные из Удмуртии

В Ижевске на пожаре в доме по улице Берша спасли восемь человек