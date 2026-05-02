Несколько сотен ижевчан приняли участие в праздновании Дня весны и труда

Для горожан подготовили различные площадки. Фото: пресс-служба Главы и правительства Удмуртии

Несколько сотен ижевчан и гостей столицы Удмуртии приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню весны и труда, которые 1 мая прошли в парке имени Кирова. Об этом сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

Для гостей подготовили концерт «Труд – крут!» с танцевальными и вокальными номерами от коллективов города, тематические площадки, направленные на профориентацию молодежи, интерактивные площадки.

«Посетители парка смогли познакомиться с работой различных специалистов. Так на станции сельскохозяйственного направления проводили опыты и тестировали качество молочной продукции, у медиков можно было проверить своё зрение и знание анатомии», – говорится в сообщении.

Кроме того, более 200 чел. приняли участие в легкоатлетическом забеге на 2,5 км.

