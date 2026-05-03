Улицу Сабурова перекроют в Ижевске в ночь на 4 мая

На улице Сабурова проведут фрезерование дорожного полотна и ремонт картами. Фото: администарция Ижевска

В ночь на 4 мая в Ижевске закроют для проезда участок ул. Сабурова от Петрова до Союзной, сообщила пресс-служба городской администрации. На указанном участке проведут фрезерование полотна, а после еще и ремонт картами. Водителям рекомендуют объезжать и заранее менять маршруты.

