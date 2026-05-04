Гороскоп на 5 мая: Тельцы уйдут в тень, а Львы возглавят парад

Не бойтесь начать заново

Астролог из Ижевска Хельга Кольт составила прогноз на вторник для всех знаков.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Вам придется пересмотреть свои планы на вечер из-за внезапно возникшей рабочей задачи, требующей усидчивости. Звезды предполагают, что коллеги могут проявить излишнюю любознательность к вашим методам работы, что вызовет дискомфорт. Вечер обещает быть продуктивным, если вы решите заняться ремонтом. Чтобы день прошел успешно, начните его с четкого списка покупок – это убережет вас от импульсивных трат.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Ваше мнение может стать решающим в споре между знакомыми. Не исключено, что утренняя суета в транспорте или на дороге немного смажет позитивный настрой, но это будет кратковременным явлением. Не исключено, что к ночи вы найдете решение задачи, над которой размышляли несколько дней. Постарайтесь больше слушать, чем говорить. В чужих словах может промелькнуть ключ к вашему успеху.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Вы находитесь на перепутье в каком-то важном вопросе. С утра возможна задержка в получении ответа, на который вы очень рассчитывали, что заставит вас немного понервничать. Однако к полудню ситуация выровняется, и вы найдете альтернативный способ достижения цели. Чтобы смягчить возможные трудности, постарайтесь не вовлекаться в офисные сплетни. Нейтральная позиция станет вашей лучшей защитой.

Рак (22 июня – 22 июля)

День будет тесно связан с вашим умением работать в команде и доверять окружающим. В начале дня может возникнуть необходимость в помощи со стороны, и не стоит стесняться об этом просить. Вероятно, ваши идеи встретят поддержку у человека, от которого вы этого меньше всего ожидали. Не бойтесь делиться своими планами с проверенными людьми, коллективный разум поможет довести их до совершенства.

Лев (23 июля – 23 августа)

Ваши амбиции могут выйти на первый план, заставляя искать способы для самореализации. Будьте готовы к тому, что руководство поставит перед вами задачу с жесткими сроками выполнения. Во второй половине дня возможны споры из-за бытовых мелочей с кем-то из домашних. Ваше стремление к лидерству может быть воспринято как излишнее давление, так что сбавьте обороты. Чтобы улучшить день, сфокусируйтесь на одной крупной задаче и не разменивайтесь на мелочи.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Вы можете быть вовлечены в решение сложной аналитической задачи, которая потребует много времени. Не исключено, что кто-то из знакомых попросит вас о посредничестве в деликатном вопросе. Для достижения успеха важно сохранять хладнокровие. Если что-то идет не по плану, просто сделайте глубокий вдох и начните сначала – звезды на вашей стороне.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Звезды указывают на вероятность получения вестей от людей, с которыми вы давно не общались, что вызовет смешанные чувства. Будьте внимательны при совершении электронных платежей, так как существует риск досадной опечатки. Для привлечения удачи сегодня важно избегать резких суждений. Мягкая улыбка откроет перед вами больше дверей, чем железные аргументы.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Возможна ситуация, когда вам придется защищать свои границы от назойливого внимания окружающих. Рабочие процессы будут идти своим чередом, но за кулисами могут назревать перемены, о которых вы узнаете чуть позже. Финансовая ситуация может потребовать от вас режима экономии из-за непредвиденных трат на нужды семьи.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Есть вероятность, что планы на обеденный перерыв сорвутся из-за срочного поручения, но это обернется полезным знакомством. В личной жизни наступает период, когда важно уделить внимание мелочам и проявить заботу о близких. Успех будет на стороне тех, кто четко расставит приоритеты с самого утра. Не пытайтесь угнаться за двумя зайцами, выберите одну главную цель.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Вы можете столкнуться с необходимостью переделывать чужую работу, что вызовет законное возмущение. Постарайтесь сохранять профессионализм и не переходить на личности в деловой переписке. Чтобы улучшить день, постарайтесь найти повод для похвалы самого себя – даже небольшое достижение заслуживает признания.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Ваш телефон будет разрываться от уведомлений и предложений. Вероятно, вам придется быстро перестраиваться под новые требования обстоятельств, что у вас отлично получится. Окружающие будут тянуться к вам за вдохновением и советом. Для достижения успеха будьте открыты всему новому, но не забывайте фиксировать свои идеи на бумаге, чтобы они не улетучились в суете дня.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Вам важно слушать свой внутренний голос и не позволять окружающим навязывать свой темп жизни. Стоит провести в спокойной обстановке: чтение или просмотр доброго фильма помогут восстановить душевное равновесие. Возможны вещие сны или яркие интуитивные догадки, к которым стоит прислушаться. Есть вероятность, что вам захочется помочь кому-то делом. Ваша доброта вернется к вам сторицей.

