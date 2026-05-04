Два центра здорового долголетия откроются в Удмуртии в 2026 году. Фото: Минздрав Удмуртии

В Удмуртии до конца 2026 года заработают два центра медицины здорового долголетия. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

Центры откроются в Первой Республиканской клинической больнице и ижевской ГКБ №6. Точные даты реализации проекта не озвучиваются. Однако пройти исследование на определение своего биологического возраста можно уже сейчас, обратившись в любой из 17 действующих в регионе центров здоровья.

Жителям республики напоминают, что, по мнению специалистов, ключевыми аспектами здорового долголетия являются физическая активность, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек, профилактика заболеваний, нормальный сон и забота о психическом и когнитивном здоровье.

