Сроки завершения капремонта поликлиники в Воткинске сдвинули на лето

Срок сдачи поликлиники в Воткинске после капремонта перенесли на середину лета. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Удмуртии.
Работы в больнице начались в 2025 году. За это время строители полностью заменили окна, сети водоснабжения и теплоснабжения, смонтировали вентиляцию. Сейчас подрядчик обновляет покрытие стен, пола и потолка, устанавливает новые двери в кабинетах. Проектом также предусмотрены замена грузового лифта и благоустройство прилегающей территории.
«Закончить все ремонтные работы планируем к середине лета», – заявил министр здравоохранения региона Сергей Багин.
Точные сроки сдачи проекта не называются. Напомним, изначально завершить капремонт планировалось в апреле 2026 года.
