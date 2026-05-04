Сроки завершения капремонта поликлиники в Воткинске сдвинули на лето

В Воткинске завершается капремонт здания поликлиники на улице Спорта. Фото: Минздрав Удмуртии

Срок сдачи поликлиники в Воткинске после капремонта перенесли на середину лета. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Удмуртии.

Работы в больнице начались в 2025 году. За это время строители полностью заменили окна, сети водоснабжения и теплоснабжения, смонтировали вентиляцию. Сейчас подрядчик обновляет покрытие стен, пола и потолка, устанавливает новые двери в кабинетах. Проектом также предусмотрены замена грузового лифта и благоустройство прилегающей территории.

«Закончить все ремонтные работы планируем к середине лета», – заявил министр здравоохранения региона Сергей Багин.

Точные сроки сдачи проекта не называются. Напомним, изначально завершить капремонт планировалось в апреле 2026 года.

