График выплаты пенсий в Удмуртии изменится из-за майских праздников

Пенсии выплатят 8 мая

В Удмуртии изменится график выплаты пенсий в мае из-за праздников. Об этом предупредили в пресс-службе отделения Социального фонда региона.

Изменения коснутся тех, кто получает пенсию через банк. Стандартная дата – 10 мая – в этом году выпадает на нерабочий день. Поэтому деньги перечислят заранее, в канун праздничных выходных – 8 мая. Под перенос попадают все виды пенсий: страховые, социальные, накопительные, по старости и по инвалидности. Если вместе с основной выплатой приходят другие социальные пособия от Соцфонда, они также поступят на счет получателя 8 числа.

Зачисление пенсий за 14 и 21 мая пройдет в обычном режиме, без изменений графика.

Пенсионеры, которым выплаты доставляет «Почта России», получат деньги в привычные для себя даты. Доставка продлится до 25 мая. Уточнить точный день прихода средств можно в своем почтовом отделении.

