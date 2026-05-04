Двое юношей попали в больницу после ДТП в Удмуртии

Пострадавших увезли в больницу. Фото: Госавтоинспекция МО МВД России «Увинский»

Ночью 3 мая в ДТП на улице Комсомольской в деревне Большая Гурезь-Пудга пострадали два молодых человека. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Увинского района.

18-летний водитель мотоцикла SYCMCC не справился с управлением и опрокинулся. В аварии травмы получили он и его 18-летний пассажир, который перевозился без мотошлема. С места ДТП пострадавших увезли в больницу.

Отмечается, что у обоих юношей имелись признаки алкогольного опьянения. Кроме того, виновник аварии не имеет водительских прав.

