В Удмуртии будут судить двоих фигурантов дела о сбыте наркотиков через закладки

У задержанных изъяли 12 граммов наркотических средств. Фото: Диля Ахмадишина. Перейти в Фотобанк КП

В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей, обвиняемых в попытке распространения наркотиков в составе организованной группы, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Как считают следователи, в 2025 году фигуранты вступили в преступную схему, действовавшую через интернет. По указаниям неустановленного куратора они получали партии запрещенных веществ и размещали их в тайниках на территории Сарапула.

Деятельность группы пресекли правоохранительные органы. Подозреваемых задержали во время оперативных мероприятий. Из незаконного оборота изъяли более 12 граммов наркотических средств, часть из которых была обнаружена при личном досмотре одного из обвиняемых.

Мужчинам вменяют покушение на незаконный сбыт наркотиков, совершенное организованной группой с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Уголовное дело направлено в Сарапульский городской суд для рассмотрения по существу.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Погода в Ижевске на 5 мая: +24°С и солнце весь день

Подросток на питбайке сбил пенсионерку в Игринском районе

Жительница Ижевска задержана за незаконную легализацию мигрантов в России