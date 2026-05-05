В Удмуртии подросток без прав на питбайке сбил пожилого пешехода

Очередное ДТП с участием питбайкера Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

В Малопургинском районе произошло ДТП с участием несовершеннолетнего водителя. Инцидент случился 1 мая около 22:00 на 6-м километре дороги Баграш-Бигра – Иваново Самарское, сообщает Госавтоинспекция Удмуртии

По информации правоохранителей, 16-летний подросток, не имея водительских прав, управлял питбайком и допустил наезд на 67-летнего мужчину. Пешеход шел по краю проезжей части навстречу движению транспорта, при этом у него отсутствовали световозвращающие элементы.

На юного водителя составлены административные материалы – как за сам факт ДТП, так и за управление транспортным средством без прав.

В настоящее время также рассматривается вопрос о привлечении к ответственности родителей подростка.

