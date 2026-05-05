В Ижевске в ночь на 5 мая несколько раз были введены сигналы «Беспилотная опасность», «Ракетная опасность» и режим «Ковер»

Ночь в Ижевске выдалась напряженной. В 4:01 в городе объявили сигнал «Беспилотная опасность» — об этом в своих соцсетях сообщил председатель ГО и ЧС Удмуртии Андрей Шуткин.

Ранее, в 1:05, в республике уже вводили сигнал «Ракетная опасность», повторно его объявили в 1:25. Спустя полчаса, в 1:55, в аэропорту Ижевска ограничили прием и отправку рейсов, введя режим «Ковер». Ограничения сняли в 3:47.

Кроме того, в 2:19 был объявлен сигнал «Опасное небо», который отменили в 4:44.

