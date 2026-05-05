Надворные постройки сгорели на частном участке в Удмуртии

Общая площадь пожара составила 114 кв. м. Фото: МЧС Удмуртии

Частное хозяйство сгорело в деревне Порва в Якшур-Бодьинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Удмуртии.

Заметив возгорание, 67-летняя хозяйка участка и ее супруг вызвали пожарных и попытались самостоятельно сбить пламя на террасе, расположенной под одной крышей с баней, но безрезультатно.

Огонь уничтожил баню, летнюю кухню и беседку, а также повредил соседский забор. Общая площадь пожара составила 114 кв. м.

