Баня и гараж загорелись на улице Цветной в Ижевске

Фото: Мария Бакланова. Перейти в Фотобанк КП
4 мая на улице Цветной в Ижевске произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Удмуртии.
По предварительной информации, из-за неполадок в дымовой трубе загорелась баня, а затем и кровля расположенного рядом гаража.
Прибывшие на место пожарные потушили возгорание на площади 66 кв. м, а также эвакуировали два 50-литровых газовых баллона и не допустили распространение огня на жилой дом. О наличии пострадавших не говорится.
Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Жителя Сарапула осудили за обнаженные танцы в подъезде многоэтажки
Подросток на питбайке сбил пенсионерку в Игринском районе
Жительница Ижевска задержана за незаконную легализацию мигрантов в России