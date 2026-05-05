Баня и гараж загорелись на улице Цветной в Ижевске

Площадь пожара составила 66 кв. м. Фото: МЧС Удмуртии Фото: Мария Бакланова. Перейти в Фотобанк КП

4 мая на улице Цветной в Ижевске произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Удмуртии.

По предварительной информации, из-за неполадок в дымовой трубе загорелась баня, а затем и кровля расположенного рядом гаража.

Прибывшие на место пожарные потушили возгорание на площади 66 кв. м, а также эвакуировали два 50-литровых газовых баллона и не допустили распространение огня на жилой дом. О наличии пострадавших не говорится.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жителя Сарапула осудили за обнаженные танцы в подъезде многоэтажки

Подросток на питбайке сбил пенсионерку в Игринском районе

Жительница Ижевска задержана за незаконную легализацию мигрантов в России