Жительницу Можги осудили за хищение 376 тысяч рублей при заключении соцконтракта

36-летнюю жительницу Можги признали виновной в мошенничестве при заключении соцконтракта. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Удмуртии.
По данным следствия, в марте 2023 года женщина воспользовалась программой государственной социальной помощи и получила из бюджета региона 376,8 тысячи рублей. Деньги предоставлялись на прохождение обучения по программе повышения квалификации, а также на предпринимательскую деятельность. Однако подсудимая потратила их на иные цели.
С учетом смягчающих обстоятельств суд приговорил подсудимую к двум годам лишения свободы условно.
