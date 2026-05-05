Водитель «Мазды» сбил 9-летнюю девочку на пешеходном переходе в Ижевске

В столкновении девочка получила травмы.

Девятилетняя девочка пострадала в ДТП на улице Холмогорова в Ижевске. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Удмуртии.

Авария произошла днем 4 мая. 22-летний молодой человек за рулем автомобиля «Мазда 3», поворачивая налево, наехал на ребенка, когда она перебегала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

В столкновении девочка получила травмы. О ее госпитализации не говорится.

Видео: Госавстоинспекция Удмуртии

