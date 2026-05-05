Водитель «Мазды» сбил 9-летнюю девочку на пешеходном переходе в Ижевске

Девятилетняя девочка пострадала в ДТП на улице Холмогорова в Ижевске. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Удмуртии.
Авария произошла днем 4 мая. 22-летний молодой человек за рулем автомобиля «Мазда 3», поворачивая налево, наехал на ребенка, когда она перебегала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.
В столкновении девочка получила травмы. О ее госпитализации не говорится.
Видео: Госавстоинспекция Удмуртии
