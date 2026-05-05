Ограничения на прием и вылет самолетов вывели в аэропорту Ижевска

Во время ограничений обслуживание пассажиров будет вестись согласно ФАП Фото: Данил Иванов.

5 апреля в аэропорту Ижевска ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом предупредили в пресс-службе Росавиации.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В пресс-службе «Ижавиа» уточнили, что пассажиры могут узнать актуальное время вылета на онлайн-табло аэропортов вылета. Обслуживание пассажиров будет вестись согласно федеральным авиационным правилам.

