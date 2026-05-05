Трое взрослых и ребенок пострадали в ДТП под Ижевском

В ДТП травмы получили оба водителя и два пассажира «Рено». Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

Утром 4 мая на трассе Ижевск – Сарапул в Завьяловском районе произошло ДТП с четырьмя пострадавшими. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Удмуртии.

По предварительной информации, «Рено Логан» под управлением 58-летней женщины повело, и автомобиль выехал на встречную полосу, где влетел в «Ниссан Альмера», за рулем которого находилась 38-летняя женщина.

В столкновении травмы получили оба водителя, а также пассажиры «Рено»: 63-летний мужчина и 13-летняя девочка.

