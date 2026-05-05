Тело мужчины с шестью ножевыми ранениями нашли в доме на Карла Маркса в Ижевске

Обвиняемый арестован. Фото: СУ СК Удмуртии

В квартире одного из домов на улице Карла Маркса в Ижевске обнаружили труп 50-летнего мужчины. В совершении преступления обвиняется его 42-летний бездомный знакомый. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК Удмуртии.

По версии правоохранителей, вечером 30 апреля мужчины выпивали вместе, после чего у них завязался конфликт. В пылу ссоры обвиняемый схватил нож и шесть раз ударил собутыльника в грудь, а затем убежал из квартиры.

Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ (убийство). Обвиняемого арестовали.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пропавшую в середине марта женщину нашли мертвой в лесу Ижевска

Роспотребнадзор Удмуртии не выдал заключение на проект кладбища у деревни Сизево

Средняя зарплата в Удмуртии в феврале превысила 80 тысяч рублей