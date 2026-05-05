Процедура по определению рыночной стоимости аэропорта началась в Ижевске

В Удмуртии стартовала процедура оценки активов «Ижавиа» и аэропорта Ижевска перед продажей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Удмуртии.

Лот на оценку 100-процентного пакета акций «Ижавиа», принадлежащего республике, а также имущества аэропорта размещен на электронной площадке Госзакупок. Этот шаг – первый практический этап приватизации, которую ранее одобрил Госсовет Удмуртии.

Победитель торгов должен подготовить отчет об оценке рыночной стоимости обыкновенных акций компании «Ижавиа» в количестве 252 157 штук по состоянию на 1 июля 2026 года. В документе также потребуется отразить совокупную стоимость имущества авиапредприятия и АО «Аэропорт Ижевск», включая стоимость акций аэропорта, которыми владеет «Ижавиа».

Подрядчик обязан предоставить полный пакет документов в течение 60 календарных дней после получения всех материалов от заказчика. К исполнителю предъявляются повышенные требования: он должен провести оценку, одновременно используя сравнительный, доходный и затратный подходы. Отчет пройдет независимую экспертизу в саморегулируемой организации оценщиков. Профессиональная ответственность исполнителя застрахована.

Итоговая величина рыночной стоимости будет использована для расчета начальной цены аукциона по продаже акций «Ижавиа» в соответствии с Федеральным законом № 178-ФЗ «О приватизации».

Напомним, решение о приватизации «Ижавиа» правительство республики приняло этой весной. Сделку планируют закрыть до конца 2026 года. Глава Удмуртии Александр Бречалов пояснил: компания исчерпала свой потенциал, для развития ей нужны серьезные вложения.

Ранее появилась информация о возможной покупке активов Wildberries & Russ, однако в компании опровергли эти слухи.

