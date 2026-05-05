Ижевск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 мая 2026 14:00

Процедура по определению рыночной стоимости аэропорта началась в Ижевске

Лот на поиск подрядчика размещен на электронной площадке Госзакупок
Виола Романова
Власти Удмуртии начали процедуру определения рыночной стоимости регионального авиаактива

Власти Удмуртии начали процедуру определения рыночной стоимости регионального авиаактива

Фото: Амир Закиров. Перейти в Фотобанк КП

В Удмуртии стартовала процедура оценки активов «Ижавиа» и аэропорта Ижевска перед продажей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Удмуртии.

Лот на оценку 100-процентного пакета акций «Ижавиа», принадлежащего республике, а также имущества аэропорта размещен на электронной площадке Госзакупок. Этот шаг – первый практический этап приватизации, которую ранее одобрил Госсовет Удмуртии.

Победитель торгов должен подготовить отчет об оценке рыночной стоимости обыкновенных акций компании «Ижавиа» в количестве 252 157 штук по состоянию на 1 июля 2026 года. В документе также потребуется отразить совокупную стоимость имущества авиапредприятия и АО «Аэропорт Ижевск», включая стоимость акций аэропорта, которыми владеет «Ижавиа».

Подрядчик обязан предоставить полный пакет документов в течение 60 календарных дней после получения всех материалов от заказчика. К исполнителю предъявляются повышенные требования: он должен провести оценку, одновременно используя сравнительный, доходный и затратный подходы. Отчет пройдет независимую экспертизу в саморегулируемой организации оценщиков. Профессиональная ответственность исполнителя застрахована.

Итоговая величина рыночной стоимости будет использована для расчета начальной цены аукциона по продаже акций «Ижавиа» в соответствии с Федеральным законом № 178-ФЗ «О приватизации».

Напомним, решение о приватизации «Ижавиа» правительство республики приняло этой весной. Сделку планируют закрыть до конца 2026 года. Глава Удмуртии Александр Бречалов пояснил: компания исчерпала свой потенциал, для развития ей нужны серьезные вложения.

Ранее появилась информация о возможной покупке активов Wildberries & Russ, однако в компании опровергли эти слухи.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пропавшую в середине марта женщину нашли мертвой в лесу Ижевска

Роспотребнадзор Удмуртии не выдал заключение на проект кладбища у деревни Сизево

Средняя зарплата в Удмуртии в феврале превысила 80 тысяч рублей