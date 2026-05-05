Верховный суд Удмуртии направил на пересмотр дело эколога «Ува-Молоко»

Верховный суд Удмуртии отменил оправдательный приговор по делу инженера-эколога, возглавлявшей очистные сооружения предприятия «Ува-Молоко», и отправил материалы на новое рассмотрение, сообщает пресс-служба судов республики.
Речь идет о приговоре Увинского районного суда от февраля 2026 года, которым 36-летнюю жительницу поселка Ува признали невиновной в нарушении природоохранного законодательства.
Следствие считает, что в 2018–2024 годах при работе очистных сооружений допускался сброс сточных вод с превышением допустимых норм в реку Ува, что привело к ухудшению состояния окружающей среды.
Сама обвиняемая вину не признала. Суд первой инстанции, изучив доказательства и показания свидетелей, не нашел в ее действиях состава преступления.
С таким решением не согласились прокуратура и Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики, которые обжаловали приговор.
Апелляционная инстанция указала на нарушения при рассмотрении дела и признала выводы районного суда необоснованными. В результате оправдательный приговор отменен, а уголовное дело направлено на повторное рассмотрение другим составом суда.
