Уровень зарегистрированных преступлений снизился в Удмуртии в начале 2026 года

Число хищений с банковских карт в Удмуртии уменьшилось на 25%

В Удмуртии за январь–апрель 2026 года отмечено сокращение числа зарегистрированных преступлений. По информации Прокуратура Удмуртской Республики, за этот период в регионе зафиксировано 5 888 преступлений, тогда как годом ранее их было 7 538.

Снижение затронуло ряд ключевых категорий. Так, число убийств уменьшилось на 40,9% – с 22 до 13, случаев причинения тяжкого вреда здоровью – на 46,3% (с 67 до 36). Количество мошенничеств сократилось почти на пятую часть – с 2050 до 1646, краж – с 1786 до 1447, включая хищения с банковских счетов, которые снизились на 25,3%. Меньше стало и вымогательств, а также ДТП.

Одновременно в регионе зафиксирован рост отдельных видов преступлений. В частности, число изнасилований увеличилось с 7 до 15, а преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, – с 46 до 48.

В надзорном ведомстве уточнили, что на основе этих данных проводится анализ ситуации. По его итогам корректируются меры взаимодействия правоохранительных органов для повышения эффективности борьбы с преступностью.

