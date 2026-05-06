Раздели, остригли и избили: двух жительниц Глазовского района признали виновными в избиении собутыльницы

Подсудимые признали вину. Фото: Объединенная пресс-служба судов Удмуртии

32-летнюю и 22-летнюю жительниц Глазовского района признали виновными в жестоком избиении знакомой и вымогательстве у нее денег. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Удмуртии.

Установлено, что в октябре 2025 года трое женщин выпивали в доме одной из виновных. Во время застолья подсудимые обвинили потерпевшую в краже 5 тысяч рублей, после чего напали на нее и избили, требуя вернуть якобы похищенное. Женщина отрицала вину, тогда сообщницы раздели ее догола и продолжили избивать, а затем отрезали под корень волосы потерпевшей, которые до этого были длиной по пояс. Подсудимые продолжили истязать свою жертву, и в процессе избиений сумма якобы украденных средств выросла до 20 тысяч рублей.

Испугавшись угроз, потерпевшая согласилась на все условия. Злоумышленницы позволили ей одеться, после чего одна из них ушла, а другая – уснула. Потерпевшая воспользовалась моментом и убежала. Она сразу рассказала о случившемся знакомым, а те вызвали полицию.

При вынесении приговора суд учел ряд смягчающих обстоятельств, в том числе признание вины и наличие на их иждивении малолетних детей, а также отягчающие факторы в виде рецидива преступлений у обеих подсудимых. Одной из женщин назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы, а второй – трех лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Суд отсрочил реальное отбывание наказания до достижения их детьми четырнадцатилетнего возраста.

