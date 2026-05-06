Гороскоп на 7 мая: Девы раскроют интригу, а Козероги подпишут контракт

Ошибки не отменяют вашу ценность Фото: Мария Бакланова. Перейти в Фотобанк КП

Астролог из Ижевска Хельга Кольт составила прогноз на четверг для всех знаков.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Вы почувствуете прилив сил для завершения самого сложного дела на этой неделе. Будьте осторожны с обещаниями, которые касаются финансов, так как ситуация может измениться в последний момент. Во второй половине дня не исключена приятная новость от старого знакомого или бывшего коллеги.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Ваша настойчивость поможет преодолеть любые препятствия без серьезных потерь. Звезды указывают на благоприятный момент для того, чтобы заявить о своих профессиональных амбициях или попросить о повышении. Не бойтесь проявлять инициативу в коллективе, но делайте это мягко – ваша дипломатичность откроет больше дверей, чем напор.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Вам придется быстро переключаться между несколькими задачами, что может вызвать легкое интеллектуальное переутомление к обеду. На работе возможна ситуация, когда ваше умение находить общий язык с самыми разными людьми станет спасением для всего отдела. Вечер идеально подходит для посещения библиотеки, книжного магазина или лектория. Есть риск потерять важную флешку или ключи, поэтому проверяйте свои вещи при выходе из транспорта.

Рак (22 июня – 22 июля)

В профессиональной сфере возможен период относительного затишья, что позволит вам доделать хвосты. В середине дня не исключена ситуация, когда вам придется защищать свои границы в общении с навязчивыми знакомыми. Постарайтесь не брать работу на дом – вечернее время, посвященное семье, станет лучшей инвестицией в ваше душевное равновесие.

Лев (23 июля – 23 августа)

Этот день предоставит вам шанс блеснуть своими талантами и привлечь внимание к своим проектам. В середине дня возникнет вопрос, связанный с распределением обязанностей в команде. Будьте осторожны в тратах на имиджевые вещи – сегодня велик риск переплатить за бренд. Чтобы день прошел успешно, добавьте в свой образ какую-то яркую деталь или аксессуар – это подчеркнет вашу уверенность в себе.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Вы можете почувствовать потребность в систематизации своих текущих планов. Будьте внимательны к здоровью – легкая разминка для глаз и спины будет очень кстати в течение дня. Во второй половине дня возможен конструктивный разговор с руководством о ваших перспективах.

Весы (24 сентября – 23 октября)

В этот четверг вам может быть непросто удерживать равновесие между требованиями начальства и личными просьбами друзей. Будьте осторожны с документами, есть вероятность случайно перепутать цифры или реквизиты. Во второй половине дня возможен звонок от человека из вашего прошлого, который предложит обсудить старую, но все еще актуальную идею.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Вы можете почувствовать некое напряжение в коллективе, но не спешите принимать его на свой счет – скорее всего, это просто общая усталость. На работе вероятны проверки или уточнения по проектам, которые вы считали практически завершенными.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Вам придется потратить часть рабочего времени на разъяснение очевидных вещей кому-то из новых сотрудников. Будьте внимательны в финансовых делах: есть риск потратить лишнее на атрибуты статуса, которые вам сейчас не очень нужны. Ваша энергия будет заразительна, что поможет сдвинуть с мертвой точки даже самое безнадежное дело. Чтобы день прошел продуктивно, постарайтесь меньше времени тратить на разговоры в мессенджерах – реальное общение принесет гораздо больше пользы.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Утро может начаться с серьезного разговора о финансах. Вам придется отстаивать свои методы работы перед скептически настроенными коллегами. Звезды указывают на благоприятный момент для оформления сделок, связанных с долгосрочными обязательствами. Во второй половине дня не исключена новость, касающаяся вашего профессионального статуса или карьерных перспектив. Не бойтесь брать на себя ответственность за сложные задачи – ваша способность доводить дело до конца сегодня будет замечена и оценена по достоинству.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Вы можете почувствовать потребность в смене обстановки, поэтому работа из кафе или другого места будет удачной идеей. Будьте осторожны с обещаниями, данными на эмоциях, так как их выполнение может оказаться сложнее, чем кажется. Старайтесь не спорить с людьми, которые заведомо настроены консервативно – просто делайте свое дело, и результаты вашей работы скажут сами за себя.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Вы можете столкнуться с неясностью в рабочих задачах, когда инструкции будут казаться запутанными или неполными. Не спешите паниковать – просто дайте ситуации немного времени, и все само собой встанет на свои места. Окружите себя вещами, которые вызывают у вас приятные воспоминания – это защитит от лишних стрессов на работе.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пропавшую в середине марта женщину нашли мертвой в лесу Ижевска

Роспотребнадзор Удмуртии не выдал заключение на проект кладбища у деревни Сизево

Средняя зарплата в Удмуртии в феврале превысила 80 тысяч рублей