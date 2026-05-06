Пьяная женщина опрокинулась на квадроцикле в Удмуртии

Женщина получила травмы. Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

Днем 4 мая на улице Центральной в селе Люкшудья произошло пьяное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Удмуртии.

45-летняя женщина с признаками алкогольного опьянения на квадроцикле не справилась с управлением и опрокинулась. В аварии она получила травмы.

Отмечается, что у пострадавшей нет соответствующей категории права управления. Также она отказалась от прохождения медицинского освидетельствования. При этом ранее она уже привлекалась к административной ответственности за аналогичный поступок.

