Шпиона украинских спецслужб задержали в Ижевске

Пособника украинских спецслужб задержали в Ижевске. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России.

Аналогичные задержания прошли в Барнауле, Благовещенске и Астрахани. В сборе информации об объектах ОПК и транспортной инфраструктуры, а также о военнослужащих, принимающих участие в СВО, заподозрили четверо граждан Российской Федерации и одного иностранца. Целью шпионажа являлась подготовках к диверсиям.

Возбуждены уголовные дела по части четвертой статьи 33, части первой статьи 30, части первой статьи 205 (подстрекательство на приготовление к террористическому акту), части первой статьи 30, части третьей статьи 205 (приготовление к террористическому акту), части второй статьи 281.1 (содействие диверсионной деятельности), части третьей статьи 222.1 (незаконное приобретение взрывчатых веществ или взрывных устройств), части второй статьи 205.5 (участие в деятельности террористической организации), части третьей статьи 272.1 (незаконное использование, хранение и передача компьютерной информации, содержащей персональные данные, полученные путем неправомерного доступа) УК России.

Задержанным грозит пожизненное лишение свободы.

