Уголовное дело направлено в суд. Фото: МВД Удмуртии

В Ижевске по обвинению в организации обнальной площадки осудят группу из шести человек. Об этом сообщили в пресс-службах СУ СК и МВД Удмуртии.

Как установило следствие, с марта по август 2024 года сообщники оформили на подставных лиц статус индивидуальных предпринимателей. Подставные ИП не вели никакой реальной коммерческой деятельности, однако на их имя открыли расчетные счета. Через эти счета злоумышленники впоследствии обналичивали деньги, получая за свои услуги вознаграждение. Общая сумма проведенных через площадку средств превысила 52 миллиона рублей.

Шесть жителей Ижевска осудят за обналичивание более 52 млн рублей

В ходе расследования уголовного дела правоохранители допросили более 30 свидетелей, провели обыски по местам жительства обвиняемых, а также очные ставки. Документы, имеющие значение для следствия, были изъяты и изучены.

Уголовное дело по части второй статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой) направлено в суд.

