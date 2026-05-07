В Алнашах потушили пал сухой травы на площади более 1,3 тыс. кв. метров

Власти напоминают о действии особого противопожарного режима. Фото: Госкомитета по делам ГО и ЧС Удмуртии

В селе Алнаши 6 мая произошло возгорание сухой растительности. Сообщение о пожаре на улице Кедрова поступило в экстренные службы в 15:11, сообщил в своих соцсетях председатель Госкомитета Удмуртии по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин.

По его словам, огонь удалось быстро локализовать и ликвидировать на площади 1300 квадратных метров.

Шуткин напомнил, что с 1 мая в республике действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено разведение костров, сжигание травы и мусора, а также проведение любых пожароопасных работ. За нарушение требований предусмотрены штрафы для граждан в размере от 10 до 20 тысяч рублей.

