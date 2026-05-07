В аэропорту Ижевска ввели режим «Ковер» 7 мая и ограничили полеты

В аэропорту Ижевска имени М. Т. Калашникова ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов Фото: Данил Иванов.

Рано утром 7 мая в 08:10 в аэропорту Ижевска имени М. Т. Калашникова ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. В радиусе 100 км активирован режим «Ковер», подчеркнул Андрей Шуткин, глава Госкомитета Удмуртии по делам ГО и ЧС.

Рейсы в столицу республики могут перенаправить на запасные аэродромы. Пассажирам советуют отслеживать обновления на табло и сохранять спокойствие.

