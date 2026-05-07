Ограничения на продажу алкоголя введут в Ижевске 9 мая

Запрет на продажу алкоголя будет действовать в четырех локациях. Фото: vk.com/lashkarev_v

9 мая в Ижевске введут временные ограничения на розничную продажу алкоголя. Об этом ВКонтакте предупредил глава Минпромторга Удмуртии Виктор Лашкарев.

«Эти меры направлены на поддержание общественного порядка и безопасности в местах массового скопления людей», – подчеркнул министр.

Запрет на продажу алкоголя будет действовать в четырех локациях:

– Летний сад им. Горького: с 12:00 до 15:00.

– Парк космонавтов: с 15:00 до 19:00.

– Набережная пруда: с 17:30 до 22:30.

– Улица Пушкинская (от улицы Майской до улицы Советской): с 8:00 до 22:30.

Соблюдение закона будет проверяться представителями ведомства и полицией. Нарушителей будут наказывать штрафами.

