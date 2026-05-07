Гороскоп на 8 мая: Тельцы купят лишнее, а Львы сорвут овации

Астролог из Ижевска Хельга Кольт составила прогноз на пятницу для всех знаков.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Вы столкнетесь с небольшим сопротивлением со стороны коллег, которые настроены на более расслабленный лад. Звезды предполагают, что в середине дня вам может поступить звонок по поводу старого долга. Будьте аккуратны при управлении личным автомобилем или при переходе дорог, так как возможна излишняя спешка.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Вы можете почувствовать легкое давление со стороны обстоятельств, требующих от вас немедленных финансовых решений. На работе возможен период затишья, который позволит вам спокойно спланировать меню для семейного торжества. Однако помните, прежде чем отправиться за покупками, составьте строгий список самого необходимого, чтобы праздничное настроение и желание всем угодить не пробило брешь в вашем бюджете.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Пятница обещает стать днем активного общения и обмена последними городскими новостями. В личной жизни может наступить момент, когда захочется перемен в интерьере или стиле одежды. Будьте осторожны с информацией в мессенджерах – не все слухи окажутся правдивыми.

Рак (22 июня – 22 июля)

Для вас эта пятница станет временем подготовки надежного тыла перед затяжными выходными. На работе возможна ситуация, когда вам придется взять на себя роль опекуна для менее опытных коллег. Звезды указывают на вероятность получения доброй вести от старших членов семьи, что поднимет вам настроение. Начните подготовку к выходным заранее, чтобы в субботу утром не пришлось бегать по магазинам – спокойное утро станет залогом хорошего настроения.

Лев (23 июля – 23 августа)

Вы можете ощутить небывалый подъем сил и желание организовать яркое событие для окружающих. На работе ваша инициативность будет замечена, хотя не все коллеги смогут поддержать ваш высокий темп. Вечер благоприятен для посещения открытых концертных площадок. Позвольте себе быть в центре внимания, но не забывайте давать слово другим – ваше великодушие только прибавит вам очков в глазах близких.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Пятница потребует от вас наведения окончательного порядка во всех текущих планах. На работе вероятен аврал в первой половине дня, но вы с ним блестяще справитесь благодаря своей методичности. Звезды указывают на необходимость уделить время своему физическому комфорту и, возможно, обновить аптечку перед выездом на природу. Чтобы день прошел гладко, постарайтесь не брать на себя новые обязательства – просто доведите до идеала то, что уже начали, и смело закрывайте ноутбук.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Вам придется проявить чудеса дипломатии, чтобы не обидеть коллег и при этом не засидеться в офисе допоздна. Будьте внимательны к своим аксессуарам и украшениям, есть риск оставить что-то ценное в общественном месте. Во второй половине дня вероятна приятная финансовая новость, связанная с возвратом небольшого долга.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Вы почувствуете раздражение от предпраздничной суеты. Во второй половине дня возможна встреча, которая потребует от вас выдержки и умения хранить секреты. Чтобы день прошел успешно, найдите 15 минут для полного уединения в середине дня – это поможет вам восстановить внутренний баланс и избежать всплеска эмоций.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Звезды предполагают, что вы получите подтверждение важной встречи или бронирования. Будьте аккуратны в общении с представителями власти или официальными лицами, проявляйте вежливость. Во второй половине дня возможна трата денег на качественную обувь или одежду для прогулок, которая окажется очень удачной.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Не исключен звонок от родственников, который потребует от вас проявления ответственности и заботы. Во второй половине дня удачно пройдут любые покупки, связанные с благоустройством дачного участка. Не пытайтесь переделать все дела мира – выберите две-три самые важные задачи, а остальное оставьте на послепраздничный период, чтобы не войти в выходные уставшими.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Возможен творческий подход к рутинным обязанностям, что поможет вам закончить дела гораздо быстрее обычного. Звезды предполагают, что в середине дня вам может поступить неожиданное, но заманчивое предложение о подработке в творческой сфере. Постарайтесь меньше времени проводить в виртуальном мире – живое общение с друзьями в парке или кафе подарит вам гораздо больше свежих мыслей.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Не заставляйте себя работать через силу, лучше делайте частые, но короткие перерывы. Звезды указывают на благоприятный момент для того, чтобы заняться творчеством. В середине дня возможен глубокий разговор с близким человеком, который поможет вам отпустить старые обиды.

