Общественный транспорт остановили в Ижевске из-за «Опасного неба»

Работу общественного транспорта приостановили в Ижевске Фото: Мария Бакланова. Перейти в Фотобанк КП

7 мая из-за введения режима «Опасное небо» в Ижевске приостановили работу общественного транспорта. Об этом в телеграм-канале предупредил председатель Госкомитета по делам ГО и ЧС Удмуртии Андрей Шуткин.

Жителей и гостей города просят с пониманием отнестись к ограничениям, а также сохранять спокойствие и соблюдать меры предосторожности.

Напомним, ранее «Опасное небо» объявили в 14 районах и трех городах региона.

