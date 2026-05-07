Движение общественного транспорта восстановили в Ижевске Фото: Мария Бакланова. Перейти в Фотобанк КП

7 мая в 11:25 в Ижевске вновь открыли движение общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службах ИжГЭТ и ИПОПАТ.

Напомним, запрет на курсирование автобусов, трамваев и троллейбусов ввели из-за объявления сигнала «Опасное небо».

На данный момент режим действует в 17 районах и 4 городах: Алнашском, Вавожском, Граховском, Завьяловском, Игринском, Кизнерском, Каракулинском, Камбарском, Киясовском, Малопургинском, Можгинском, Сарапульском, Селтинском, Сюмсинском, Увинском, Шарканском, Якшур-Бодьинском районах, а также в Ижевске, Воткинске, Можге и Сарапуле.

