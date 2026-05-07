Режим «Беспилотная опасность» отменили в Удмуртии

7 мая в 12:44 в Удмуртии объявили отбой сигнала «Беспилотная опасность». Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета республики по делам ГО и ЧС.

Кроме того, в аэропорту сняли запрет на прием и вылет самолетов. Ранее в регионе также отменили сигнал «Опасное небо».

Напомним, ограничения вводили для обеспечения безопасности. Ранее в небе над Удмуртией сбили один БПЛА.

