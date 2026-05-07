Мужчина решил опалить курицу в костре и устроил пожар в деревне в Удмуртии

Ландшафтный пожар на площади 0,37 гектара произошел в деревне Черная. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Удмуртии.
Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. 69-летний местный житель развел костер на своем участке, чтобы опалить курицу, которую ему дали соседи. Мужчина отвлекся и упустил момент, когда пламя перекинулось на сухую траву. Возникла угроза возгорания трех жилых домов.
Однако благодаря действиям соседей и прибывших пожарных огонь не перешел на строения и лес. Возбуждено административное дело. Нарушителю грозит штраф до 20 тысяч рублей.
Видео: МЧС Удмуртии
